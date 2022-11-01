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Сенатор Джабаров не исключил возобновления участия России в зерновой сделке

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Сенатор Владимир Джабаров не исключил возможность возобновления участия России в зерновой сделке. Об этом пишет газета «Известия».
Сенатор Джабаров не исключил возобновления участия России в зерновой сделке
  • AP
  • © Khalil Hamra

Джабаров считает, что если российской стороне вернут право контролировать выходящие из Одессы и входящие в этот порт суда, то препятствий для возобновления участия России в зерновой сделки не будет.

При этом сенатор призвал установить, каким образом украинская сторона использовала канал перевозки зерна, для того чтобы организовать попытку нападения дронов на Севастополь.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ООН провести работу с Украиной так, чтобы Киев гарантировал, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

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