Диетолог Лисицына отметила, что веганство не подходит детям из-за недостатка белка
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Родители, которые, как и самих себя, хотят сделать веганами своих детей, должны полностью пересмотреть их рацион и сделать так, чтобы в него входило достаточное количество белка и других необходимых макро- и микроэлементов, подчеркнула специалист в беседе РИАМО.
«Всё зависит от того, смогут ли родители сбалансировать питание так, чтобы в пище содержалось достаточное количество макро- и микроэлементов. Мне кажется, нужно дождаться, когда ребёнку исполнится 18 лет, когда он сможет полностью отвечать за себя и принимать такие решения. Всё же детский организм должен развиваться правильно», — сказала Лисицына.
Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с kp.ru рассказала о плюсах и минусах веганства.