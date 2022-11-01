Объявлен перечень поручений по итогам заседания Российской энергетической недели

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

В частности, правительству совместно с ПАО «Газпром» поручено принять решения для обеспечения в газифицированных населённых пунктах технологического присоединения оборудования поликлиник, больниц и других медорганизаций к газораспределительным сетям.

Также поручено рекомендовать высшим должностным лицам субъектов России обеспечить предоставление субсидий на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ для отдельных категорий граждан.

Форум проходил 11—13 октября в Москве.