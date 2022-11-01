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В Москве ещё около 1 млн карт «Тройка» с российским чипом поступит в продажу до конца года

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В кассы Московского метрополитена до конца года поступит ещё около 1 млн транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом.
В Москве ещё около 1 млн карт «Тройка» с российским чипом поступит в продажу до конца года
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт столичной мэрии.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в этом году столица полностью перешла на отечественные чипы в «Тройке». В кассы метро поступило уже 2 млн новых карт.

«Это такие же транспортные карты, но на 100% с российским чипом. Мы уверены, что карты «Тройка» будут использоваться ещё много лет, поэтому очень важно, чтобы эта часть билетной системы принадлежала Москве и производилась в России», — подчеркнул Ликсутов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пассажиры воспользовались дачными маршрутами более 550 тыс. раз в 2022 году.

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