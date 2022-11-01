Специалисты спрогнозировали активное присутствие китайских авто на рынке в России в 2023 году

Эксперты авторынка рассказали о тенденциях, которые можно ожидать в России в 2023 году.

Ассортимент российских дилерских центров в 2023 году будет зависеть от решений зарубежных автоконцернов — продолжать партнёрство с российским ретейлом или нет, пишет «Российская газета».

В наличии будут модели китайского автопрома, с корейскими автоконцернами пока ясности нет.

Дилерам в России остаётся надеяться на параллельный импорт в отношении новых авто либо создавать новые партнёрские проекты.

«Если общая геополитическая ситуация не изменится, то сформированные запасы по всем маркам могут быть исчерпаны до конца 2022 года. Это не означает, что новых автомобилей больше не будет, просто каналы официальных поставок будут сведены к нулю», — прокомментировали в пресс-службе ГК АВТОДОМ.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.