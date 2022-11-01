Узнать больше

Диетолог Лукашенкова посоветовала соблюдать меру при употреблении специй

Короткая ссылка
Диетолог, нутрициолог Олеся Лукашенкова рассказала, какие специи при их чрезмерном употреблении могут нанести вред здоровью.
Диетолог Лукашенкова посоветовала соблюдать меру при употреблении специй
  • Gettyimages.ru
  • © Floriana

Кориандр — одна из самых древних специй с большим количеством полезных свойств, однако при излишнем употреблении снижает уровень сахара в крови, поэтому диабетикам с этой пряностью надо быть осторожней, сказала она в беседе с «Москвой 24».

Высокие дозы кумарина, который содержится в корице, при длительном употреблении могут оказывать токсическое воздействие на печень, уточнила эксперт.

Она также предостерегла людей с острым и хроническим гепатитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки от употребления куркумы.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить