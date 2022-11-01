Мишустин заявил об ответственной работе России в рамках зерновой сделки

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран ШОС отметил ответственную работу России в рамках зерновой сделки.

«Россия в конструктивном ключе работала в рамках «Черноморской инициативы» под эгидой ООН, касающейся вывоза украинской сельхозпродукции. Делали это ответственно, несмотря на неисполнение договорённостей о снятии всех незаконных ограничений с российских удобрений и продовольствия», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию с вывозом зерна.