В больницах Москвы появятся социальные координаторы

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в каждом стационаре Москвы появится служба социальных координаторов. Сегодня она функционирует в 17 медучреждениях столицы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра города.

«Организовать сотрудничество здравоохранения с работниками социальных учреждений мы впервые попробовали в период COVID-19. Такой формат взаимодействия открыл новые перспективы. Оказалось, что медики и социальные работники могут очень успешно коммуницировать, помогать друг другу в работе, тем самым повышать качество оказываемых услуг. Мы начали применять такой подход и в обычных условиях», — прокомментировала Ракова.

Социальные координаторы помогают пациентам, которые нуждаются в поддержке: одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью, бездомным и тем, кому необходим профессиональный уход.

Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.