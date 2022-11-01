Лор-хирург Добрецов предупредил о риске развития гипертонии из-за сосудосуживающих капель

Доктор медицинских наук, лор-хирург, завкафедрой оториноларингологии РГСУ Константин Добрецов объяснил, почему нельзя долго использовать сосудосуживающие назальные средства от насморка.

Такие лор-препараты снимают отёк в носовых раковинах, воздействуя на сосуды, при этом сужаются и сосуды сердца, это влияет на число сердечных сокращений, которое неуклонно увеличивается, а это грозит системным повышением артериального давления — гипертонией, рассказал специалист в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Гипертония имеет самые серьёзные последствия, и в этом случае лечение насморка сосудосуживающими каплями тем и опасно: человек может долго ходить с давлением 170 на 100 и чувствовать себя нормально, разумеется, до времени, объяснил Добрецов.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.