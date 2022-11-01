Диетолог Мансурова посоветовала людям старше 40 лет понизить калорийность рациона
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«Культура пищевого потребления имеет особо сильное влияние на клетки и ткани человеческого тела. В сравнении с ней даже генетика второстепенна», — объяснила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Так, врач порекомендовала снизить дневную калорийность питания: для мужчин — не более 1800 ккал, для женщин — 1300 ккал, а также уделять особое внимание питьевому режиму.
«С возрастом происходит изменение состава кишечной флоры — бифидобактерий, лактобацилл и анаэробов становится меньше. А вот инфекционные агенты, например стафилококки, растут. Из-за таких изменений стоит добавить про- и пребиотики, а также продукты ферментации, к примеру квашеную капусту», — отметила Мансурова.
Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в разговоре с URA.RU рассказала, что квашеная капуста, яблоки и шиповник помогают организму справиться с простудой.