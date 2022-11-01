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Врач Вавилова посоветовала пить чай с лимоном и есть фрукты в холодное время года

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Врач-эндокринолог Алёна Вавилова рассказала, как правильно питаться с наступлением холодов, чтобы избежать набора веса.
Врач Вавилова посоветовала пить чай с лимоном и есть фрукты в холодное время года
  • Gettyimages.ru
  • © JulPo

«Если вам постоянно хочется чем-то перекусить, замените печенье и чипсы на овощные палочки или фруктовые слайсы, сделайте перекусы полезными и пейте больше чистой негазированной воды. Включите в рацион сезонные овощи и фрукты: тыква, зимние яблоки, грибы, цветная и белокочанная капуста, гранаты и репа», — посоветовала Вавилова в беседе с «Известиями».

По её словам, следует также пить больше чая с лимоном, мятой, имбирём, а также добавить в рацион продукты, богатые белком.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог, профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в разговоре с URA.RU рассказала, что квашеная капуста, яблоки и шиповник помогают организму справиться с простудой.

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