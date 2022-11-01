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Кабмин России: доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей

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Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин России: доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне.

Ранее Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей СВО призвал контролировать, чтобы все выплаты мобилизованным осуществлялись в полном объёме.

Президент России Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных главными задачами на данный момент.

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