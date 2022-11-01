Психолог Ватутина посоветовала не вовлекать детей в конфликт взрослых людей

Психолог, психотерапевт и коуч Юлия Ватутина рассказала, как снизить негативные последствия конфликтов между взрослыми людьми для ребёнка.

Если конфликт неминуем, важно соблюдать определённые правила, напомнила специалист в интервью «Газете.Ru».

«Рукоприкладство запрещено, это правило не обсуждается. Манипуляция детьми и вовлечение их в конфликт — тоже. Решать, кто из взрослых прав, а кто виноват, примирять или выбирать стороны — это слишком тяжело для неокрепшей детской психики. Это травмирует ребёнка и нарушает впоследствии семейную иерархию, когда ребёнок как бы становится родителем для родителя», — объяснила психолог.

Ватутина также порекомендовала не повышать голос во время ссоры.

«Ваша задача — донести чувства, быть услышанным, разрешить конфликт, а не накидать бессмысленных обвинений. Если дети стали свидетелями вашего конфликта, они должны стать и свидетелями примирения», — подчеркнула специалист.

Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.