Диетолог Соломатина рассказала о пользе для организма витамина P в период холодов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что в холодное время года или в условиях стресса организм особенно нуждается в таком микроэлементе, как рутин, или витамин P.

Это растительный биофлавоноид, который усиливает действие витамина С, объяснила диетолог в интервью Радио Sputnik.

По её словам, рутин необходим для восстановления и улучшения состояния кровеносных сосудов, особенно мелких капилляров. Ещё он улучшает питание суставов, нормализует работу эндокринной и пищеварительной системы.

Больше всего этого вещества в черноплодной рябине, в цитрусовых, особенно в белой плёнке между плодом и кожурой. Также можно получить рутин из зелёного чая, свёклы, капусты, гречки, зелени.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.