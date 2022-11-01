Диетолог Соломатина рассказала о пользе для организма витамина P в период холодов
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Это растительный биофлавоноид, который усиливает действие витамина С, объяснила диетолог в интервью Радио Sputnik.
По её словам, рутин необходим для восстановления и улучшения состояния кровеносных сосудов, особенно мелких капилляров. Ещё он улучшает питание суставов, нормализует работу эндокринной и пищеварительной системы.
Больше всего этого вещества в черноплодной рябине, в цитрусовых, особенно в белой плёнке между плодом и кожурой. Также можно получить рутин из зелёного чая, свёклы, капусты, гречки, зелени.
Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.