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Диетолог Соломатина рассказала о пользе для организма витамина P в период холодов

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что в холодное время года или в условиях стресса организм особенно нуждается в таком микроэлементе, как рутин, или витамин P.
Диетолог Соломатина рассказала о пользе для организма витамина P в период холодов
  • Gettyimages.ru
  • © mammuth

Это растительный биофлавоноид, который усиливает действие витамина С, объяснила диетолог в интервью Радио Sputnik.

По её словам, рутин необходим для восстановления и улучшения состояния кровеносных сосудов, особенно мелких капилляров. Ещё он улучшает питание суставов, нормализует работу эндокринной и пищеварительной системы.

Больше всего этого вещества в черноплодной рябине, в цитрусовых, особенно в белой плёнке между плодом и кожурой. Также можно получить рутин из зелёного чая, свёклы, капусты, гречки, зелени. 

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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