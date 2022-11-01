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Юрист Федотов рассказал, кому может быть выгодна траншевая ипотека

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Советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Александр Федотов рассказал, что такое траншевая ипотека и какие возможности она даёт заёмщику.
Юрист Федотов рассказал, кому может быть выгодна траншевая ипотека
  • РИА Новости

Траншевая ипотека представляет собой совокупность кредитов. Сначала выдаётся кредит на первый транш, перечисляемый от финансирующего банка девелоперу, очень маленького размера. Затем выдаётся кредит на второй транш — на оставшуюся сумму большего размера.

«Траншевая ипотека позволяет заёмщику на первоначальном этапе, извлекая выгоду из невысоких платежей, аккумулировать деньги. Например, на дальнейший ремонт, отделочные работы либо на то, чтобы до сдачи дома застройщиком спокойно оплачивать съёмное жильё. Также эта ситуация выгодна для людей, которые рассчитывают на повышение рыночных цен и планируют продать выгодно недвижимость, взятую в ипотеку по траншевой схеме», — объяснил эксперт в разговоре с Life.ru.

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