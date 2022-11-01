Россияне назвали вкусную еду и любимую музыку средствами борьбы с осенней хандрой

Сервис правильного питания Level Kitchen совместно с HiFi-сервисом «Звук» провели исследование и выяснили, что 47% респондентов испытывают осеннюю хандру. Опрошенные, в свою очередь, рассказали, какие средства используют для борьбы с плохим настроением.

Об этом пишет Life.ru.

Среди способов адаптироваться к холодной и дождливой погоде россияне называют вкусную еду. Большинство из них уверены, что лучшее средство от осенней хандры — это сладости и мучное. В топ также попали чай, кофе и какао, 14% назвали сезонные фрукты и овощи, 8% — еду «пожирнее» и «посытнее», 4% поднимают настроение орехами и сухофруктами.

Ещё один способ борьбы с хандрой — музыка. Треть респондентов считает, что осенний плейлист должен быть весёлым, бодрящим и ритмичным.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.