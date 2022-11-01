Россияне назвали вкусную еду и любимую музыку средствами борьбы с осенней хандрой
Об этом пишет Life.ru.
Среди способов адаптироваться к холодной и дождливой погоде россияне называют вкусную еду. Большинство из них уверены, что лучшее средство от осенней хандры — это сладости и мучное. В топ также попали чай, кофе и какао, 14% назвали сезонные фрукты и овощи, 8% — еду «пожирнее» и «посытнее», 4% поднимают настроение орехами и сухофруктами.
Ещё один способ борьбы с хандрой — музыка. Треть респондентов считает, что осенний плейлист должен быть весёлым, бодрящим и ритмичным.
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