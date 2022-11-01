Доцент Лебединская рассказала об изменении правил проверки счётчиков с 1 ноября

Изменения правил поверки счётчиков, вступающих в силу с 1 ноября, направлены на борьбу мошенничеством в этой сфере и вряд ли скажутся на размере платежей за ЖКХ, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме», — цитирует Лебединскую агентство «Прайм».

Она отметила, что новые правила вряд ли повлияют на объём платежей за ЖКХ, так как большинство людей не проводят поверку, а сразу меняют счётчик на новый.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.