Доцент Лебединская рассказала об изменении правил проверки счётчиков с 1 ноября
«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме», — цитирует Лебединскую агентство «Прайм».
Она отметила, что новые правила вряд ли повлияют на объём платежей за ЖКХ, так как большинство людей не проводят поверку, а сразу меняют счётчик на новый.
Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.