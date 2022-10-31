В Омской области продлён режим повышенной готовности по COVID-19
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 337 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 46.
Новые ограничения не введены. Продолжают действовать рекомендации по ношению масок в общественных местах.
Тем временем в Санкт-Петербурге сократили число коек для пациентов с COVID-19, передаёт neva.today. По данным Смольного, на конец октября в больницах предусмотрено 1933 места для заболевших коронавирусом. Неделей ранее их было 2108.
Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.