В Омской области продлён режим повышенной готовности по COVID-19

В Омской области до конца ноября продлён режим повышенной готовности по COVID-19.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 337 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 46.

Новые ограничения не введены. Продолжают действовать рекомендации по ношению масок в общественных местах.

Тем временем в Санкт-Петербурге сократили число коек для пациентов с COVID-19, передаёт neva.today. По данным Смольного, на конец октября в больницах предусмотрено 1933 места для заболевших коронавирусом. Неделей ранее их было 2108.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.