В Удмуртии выявили 180 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 180 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Госпитализирован 21 человек. В ковид-центрах 97 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 14 — в тяжёлом.

С начала пандемии в регионе заболел 222 801 житель. Вылечились 215 756 человек, в том числе 390 за минувшие 24 часа, передаёт izh.kp.ru.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.