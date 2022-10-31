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В Федерации автовладельцев России дали советы по безопасному вождению в непогоду

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Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев дал советы по безопасному вождению в непогоду.
В Федерации автовладельцев России дали советы по безопасному вождению в непогоду
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Holt

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в первые дни гололёда по возможности лучше не выезжать в город даже на зимней резине, поскольку не все успели сменить летние покрышки и могут представлять риск для других автомобилистов.

Как отметил эксперт, скорость движения должна быть ниже, чем летом.

«Особенно в первые дни снегопадов и гололедицы скорость движения должна быть не больше двух третей от летней. То есть если вы ехали 40 км/ч, то сейчас вы едете 25—27 км/ч», — сказал Канаев.

Он также посоветовал держать дистанцию с другими автомобилями.

«Если на дороге сильный гололёд, сверху слегка присыпанный снежком, то тормозной путь может вырасти до десяти раз даже на шипованной резине. Свежий снег не даст схватиться шипам со льдом», — пояснил эксперт.

Канаев напомнил, что на поворотах автомобиль может заносить даже на липучках и шипованной резине.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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