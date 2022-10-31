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Путин до 15 января ждёт доклада о продлении программы социальной газификации

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Президент России Владимир Путин до 15 января ждёт от правительства и «Газпрома» доклада о продлении программы социальной газификации.
Путин до 15 января ждёт доклада о продлении программы социальной газификации
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Продлить, определив параметры, и обеспечить реализацию программы социальной газификации, предусматривающей в газифицированных населённых пунктах технологическое присоединение газоиспользующего оборудования граждан, медицинских и образовательных организаций к газораспределительным сетям (при наличии потребности в таком присоединении) без привлечения их средств», — говорится в списке поручений по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

Отмечается, что доклад по данной теме должен быть предоставлен до 15 января 2023 года, а после этого его требуется предоставлять ежегодно.

Ранее Путин распорядился проработать вопрос о дополнительных субсидиях на оборудование при социальной газификации.

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