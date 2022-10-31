Специалист Пучков посоветовал искать вакансии на крупных площадках

Директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.

В беседе с ФАН он объяснил, что на таких сайтах объявления проходят модерацию. Также добросовестные работодатели подробно описывают там вакансию и перечисляют требования к кандидату.

Он напомнил, что надёжный работодатель заинтересован организовать стажировку для нового сотрудника, чтобы тот освоил все нюансы.

«Он не будет требовать за это деньги», — уточнил эксперт.

В то же время Пучков посоветовал обращать внимание на такие фразы, как «заработок неограничен» и «лёгкая работа», — они могут свидетельствовать о том, что работодатель практикует серые схемы найма.

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