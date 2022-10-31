Остеопат Евдокимов посоветовал не спать на животе

Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал о неправильных позах для сна, которые могут привести к плохому самочувствию.

В беседе с Life.ru он заявил, что не стоит накрывать голову одеялом или подушкой, поскольку это грозит недополучением кислорода.

Также он порекомендовал не спать на животе. По его словам, это может привести к повышению внутрибрюшного давления.

Как считает Евдокимов, вредным является и сон с запрокинутой головой или без подушки, а также сон на правом боку.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.