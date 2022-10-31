Врач Рамазанов заявил, что инсульт у молодых перестал быть редкостью

Заведующий научным отделением неотложной неврологии и восстановительного лечения в НИИ Склифосовского Ганипа Рамазанов заявил, что инсульт у молодых людей перестал быть редкостью.

«В подавляющем большинстве случаев инсульт у молодых людей небезосновательно случается. Это люди, которые злоупотребляют алкоголем, не следят за весом, за кровяным давлением», — рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также инсульт может быть у пациентов с расслоением сосудистой стенки, но таковых не очень много.

«Подавляющее большинство инсультов, в том числе и у молодых пациентов, — это инсульты, которые случаются по причине артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца», — добавил Рамазанов.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.