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Терапевт Звонков назвал сухой кашель признаком воспаления

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Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, о чём могут свидетельствовать разные виды кашля.
Терапевт Звонков назвал сухой кашель признаком воспаления
  • Gettyimages.ru
  • © Science Photo Library

«Если речь идёт об ОРЗ, бронхите, трахеите, фарингите, влажный кашель говорит о том, что идёт выздоровление, продуктивный кашель», — заявил он в беседе с Life.ru.

Вместе с тем он добавил, что сухой кашель может быть признаком остроты воспаления. Такой кашель чаще всего сопровождает начало воспалительного процесса в верхних дыхательных путях.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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