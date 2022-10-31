Терапевт Звонков назвал сухой кашель признаком воспаления

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, о чём могут свидетельствовать разные виды кашля.

«Если речь идёт об ОРЗ, бронхите, трахеите, фарингите, влажный кашель говорит о том, что идёт выздоровление, продуктивный кашель», — заявил он в беседе с Life.ru.

Вместе с тем он добавил, что сухой кашель может быть признаком остроты воспаления. Такой кашель чаще всего сопровождает начало воспалительного процесса в верхних дыхательных путях.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.