Автоэксперт Попов рассказал, за какие опции не стоит переплачивать при покупке машины

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, за какие опции не стоит переплачивать при покупке машины.

В беседе с Inforeactor он заявил, что, в частности, это обогрев руля.

«Я очень спокойно отношусь и к дистанционному запуску двигателя. Как мы помним, по ПДД стоянка с работающим двигателем в жилых зонах и дворовых территориях запрещена», — сказал эксперт.

По его мнению, можно отказаться и от антипробуксовочной системы.

«Если вы ищете способ сэкономить вообще на всём, то электроподъёмники задних дверей не нужны, а вместо климат-контроля можно использовать кондиционер, заменить его будет несложно, и это удешевит автомобиль», — сказал Попов.

По его словам, излишним можно назвать и подсветку ног при открывании дверей, а также индивидуальные светильники.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.