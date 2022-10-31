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Автоэксперт Попов рассказал, за какие опции не стоит переплачивать при покупке машины

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Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, за какие опции не стоит переплачивать при покупке машины.
Автоэксперт Попов рассказал, за какие опции не стоит переплачивать при покупке машины
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с Inforeactor он заявил, что, в частности, это обогрев руля.

«Я очень спокойно отношусь и к дистанционному запуску двигателя. Как мы помним, по ПДД стоянка с работающим двигателем в жилых зонах и дворовых территориях запрещена», — сказал эксперт.

По его мнению, можно отказаться и от антипробуксовочной системы.

«Если вы ищете способ сэкономить вообще на всём, то электроподъёмники задних дверей не нужны, а вместо климат-контроля можно использовать кондиционер, заменить его будет несложно, и это удешевит автомобиль», — сказал Попов.

По его словам, излишним можно назвать и подсветку ног при открывании дверей, а также индивидуальные светильники.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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