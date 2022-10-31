Тренер Помазной напомнил о риске травмирования на уличных тренажёрах в холод
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«Человек должен оценить, насколько ему безопасно использовать, например, беговую дорожку. Если, не дай бог, мороз, то, возможно, и не следует (заниматься. — RT)», — сказал Помазной в беседе с РИАМО.
По его словам, в холодное время года наиболее безопасными приспособлениями можно считать брусья или турник.
Если человек не уверен в своих силах и состоянии здоровья, ему следует перенести тренировку в спортзал, резюмировал тренер.
Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.