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В давке в Сеуле погибла студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб

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В Южной Корее погибла студентка Санкт-Петербургского государственного университета Дарья Твердохлеб.
В давке в Сеуле погибла студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб
  • AP
  • © Lee Jin-man

«Дарья обучалась на четвёртом курсе по программе «Свободные искусства и науки». Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учёбе. В рамках осеннего семестра 2022 года универсантка была 20 октября направлена на включённое обучение в Университет Сонгюнгван Республики Корея», — говорится на сайте вуза.

По последним данным, в результате трагедии в Сеуле погибли четыре россиянки. Всего жертвами давки стали более 150 человек.

Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в ходе массовой давки в Сеуле.

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