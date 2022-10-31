В давке в Сеуле погибла студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб

В Южной Корее погибла студентка Санкт-Петербургского государственного университета Дарья Твердохлеб.

«Дарья обучалась на четвёртом курсе по программе «Свободные искусства и науки». Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учёбе. В рамках осеннего семестра 2022 года универсантка была 20 октября направлена на включённое обучение в Университет Сонгюнгван Республики Корея», — говорится на сайте вуза.

По последним данным, в результате трагедии в Сеуле погибли четыре россиянки. Всего жертвами давки стали более 150 человек.

Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в ходе массовой давки в Сеуле.