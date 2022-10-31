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В Казани заявили о снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений в 2022 году

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Число тяжких и особо тяжких преступлений в Казани в 2022 году снизилось на 8% по сравнению с 2021-м, заявил на деловом понедельнике начальник управления МВД России по городу Надир Закиров.
В Казани заявили о снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений в 2022 году
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Реальное время».

«С начала года зарегистрировано порядка 17,5 тыс. преступлений, число которых по сравнению с прошлым годом снизилось. По тяжким и особо тяжким снижение на 8%», — отметил Закиров.

В целом в Татарстане в январе — сентябре зарегистрировали более 2,9 тыс. преступлений особой тяжести, передаёт kp.ru со ссылкой на сайт Генпрокуратуры. По данному показателю республика занимает восьмое место среди регионов России.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии число зарегистрированных преступлений в первом полугодии снизилось на 8%.

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