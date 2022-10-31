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Журналист Бородина посоветовала родителям не обсуждать важную информацию при детях

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Журналист Евгения Бородина рассказала, как родителям стоит вести себя в присутствии детей.
Журналист Бородина посоветовала родителям не обсуждать важную информацию при детях
  • Gettyimages.ru
  • © Portra

Об этом пишет «Москва 24».

По поведению ребёнка посторонним легко составить представление о ситуации в его семье, считает Бородина.

Поэтому, по её мнению, взрослым стоит говорить о важном без детей, особенно если речь идёт о конфиденциальной, личной и коммерческой информации, отметила журналист.

Она также посоветовала родителям контролировать свои эмоции и речь в присутствии детей, в противном случае у ребёнка могут появиться проблемы в общении, считает Бородина.

Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.

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