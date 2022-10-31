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Власти Уфы прокомментировали давку на детской олимпиаде

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В мэрии Уфы прокомментировали давку на детской олимпиаде.
Власти Уфы прокомментировали давку на детской олимпиаде
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Boorman

«В дальнейшем подобные олимпиады будут проводить преимущественно в дистанционном формате, а очные — в более комфортных условиях», — приводит mkset.ru сообщение мэрии.

В настоящее время там выясняют все обстоятельства инцидента. По итогам ведомственного расследования будут приняты соответствующие меры.

Ожидалось, что на олимпиаду придут 300 зарегистрированных участников, половина которых должна была решать задания в первом потоке, другая половина — во втором.

Однако пришло 450 детей и примерно столько же сопровождающих их родителей. 150 участников были без регистрации.

Давка произошла в тот момент, когда дети из первого потока выходили к родителям, в тот же момент входили участники из второго потока. Возникло столпотворение, в итоге вторую половину олимпиады просто отменили.

Как пишет kp.ru, олимпиада по математике и логике для детей 4—9 лет «Тигрёнок» была организована совместно Управлением образования администрации Уфы и Центром олимпиадной и занимательной математики «GAME». Проведение мероприятия было запланировано на 30 октября в физико-математическом корпусе БашГУ.

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