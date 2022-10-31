«Моя работа» за четыре года помогла трудоустроиться сотням тысяч москвичей
Об этом информирует РИАМО.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что после трансформации в 2019 году служба стала многофункциональным хабом с комплексным подходом к трудоустройству.
По её словам, сегодня служба занятости является крупнейшим государственным кадровым оператором, задающим стандарты для региональных коллег.
Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.