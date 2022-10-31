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«Моя работа» за четыре года помогла трудоустроиться сотням тысяч москвичей

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За четыре года более 440 тыс. москвичей смогли трудоустроиться благодаря столичной службе занятости «Моя работа».
«Моя работа» за четыре года помогла трудоустроиться сотням тысяч москвичей

Об этом информирует РИАМО.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что после трансформации в 2019 году служба стала многофункциональным хабом с комплексным подходом к трудоустройству.

По её словам, сегодня служба занятости является крупнейшим государственным кадровым оператором, задающим стандарты для региональных коллег.

Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.

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