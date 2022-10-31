Депутаты Тольятти предложили ужесточить критерии отбора подрядных организаций

Депутаты гордумы Тольятти предложили внести поправки в федеральный закон о госзакупках. По мнению парламентариев, действующее законодательство не всегда позволяет производить качественный отбор подрядных организаций.

Об этом пишет volga.news.

Как отмечается, сегодня при выборе подрядчиков для строительства дорог и благоустройства территорий муниципалитеты должны выбирать ту организацию, которая предлагает свои услуги по наиболее низкой стоимости.

Однако подобный подход часто не позволяет выбрать квалифицированного и опытного подрядчика.

На практике это может привести к проблемам, вызванным срывом сроков исполнения контрактов, неудовлетворительным выполнением работ и прочим.

В связи с этим местные депутаты предложили внести изменения в процедуры закупок, снизив значимость критерия оценки «Цена контракта» до 40% и сделав максимально значимым критерий наличия квалификации, ресурсов и деловой репутации организации — до 60%.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в 2022 году отремонтировали 275 км дорог, соединяющих населённые пункты.