Депутаты Тольятти предложили ужесточить критерии отбора подрядных организаций
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Об этом пишет volga.news.
Как отмечается, сегодня при выборе подрядчиков для строительства дорог и благоустройства территорий муниципалитеты должны выбирать ту организацию, которая предлагает свои услуги по наиболее низкой стоимости.
Однако подобный подход часто не позволяет выбрать квалифицированного и опытного подрядчика.
На практике это может привести к проблемам, вызванным срывом сроков исполнения контрактов, неудовлетворительным выполнением работ и прочим.
В связи с этим местные депутаты предложили внести изменения в процедуры закупок, снизив значимость критерия оценки «Цена контракта» до 40% и сделав максимально значимым критерий наличия квалификации, ресурсов и деловой репутации организации — до 60%.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в 2022 году отремонтировали 275 км дорог, соединяющих населённые пункты.