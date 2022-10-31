Узнать больше

Депутаты Тольятти предложили ужесточить критерии отбора подрядных организаций

Короткая ссылка
Депутаты гордумы Тольятти предложили внести поправки в федеральный закон о госзакупках. По мнению парламентариев, действующее законодательство не всегда позволяет производить качественный отбор подрядных организаций.
Депутаты Тольятти предложили ужесточить критерии отбора подрядных организаций
  • Gettyimages.ru
  • © alexandrumagurean

Об этом пишет volga.news.

Как отмечается, сегодня при выборе подрядчиков для строительства дорог и благоустройства территорий муниципалитеты должны выбирать ту организацию, которая предлагает свои услуги по наиболее низкой стоимости.

Однако подобный подход часто не позволяет выбрать квалифицированного и опытного подрядчика.

На практике это может привести к проблемам, вызванным срывом сроков исполнения контрактов, неудовлетворительным выполнением работ и прочим.

В связи с этим местные депутаты предложили внести изменения в процедуры закупок, снизив значимость критерия оценки «Цена контракта» до 40% и сделав максимально значимым критерий наличия квалификации, ресурсов и деловой репутации организации — до 60%.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в 2022 году отремонтировали 275 км дорог, соединяющих населённые пункты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить