В Бердянске на мемориальном комплексе зажгли Вечный огонь
В Бердянске на мемориальном комплексе снова зажгли Вечный огонь после ремонта газовых конструкций и подачи газа. В 2021 году огонь был потушен во время роста цен на газ на Украине, сообщается в Telegram-канале администрации города.
- РИА Новости
- © Михаил Мордасов
«Сегодня сотрудники «Бердянскэкотранса» наводят после ремонта порядок у Вечного огня и в целом на территории мемориального комплекса», — говорится в сообщении.
9 мая, в День Победы, Вечный огонь зажгли у памятника жертвам фашизма в Мариуполе.
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