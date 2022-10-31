В Бердянске на мемориальном комплексе зажгли Вечный огонь

В Бердянске на мемориальном комплексе снова зажгли Вечный огонь после ремонта газовых конструкций и подачи газа. В 2021 году огонь был потушен во время роста цен на газ на Украине, сообщается в Telegram-канале администрации города.

«Сегодня сотрудники «Бердянскэкотранса» наводят после ремонта порядок у Вечного огня и в целом на территории мемориального комплекса», — говорится в сообщении.

9 мая, в День Победы, Вечный огонь зажгли у памятника жертвам фашизма в Мариуполе.