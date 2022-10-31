Врач Рамазанов объяснил разницу между ишемическим и геморрагическим инсультами

Заведующий научным отделением неотложной неврологии и восстановительного лечения НИИ Склифосовского Ганипа Рамазанов объяснил разницу между ишемическим и геморрагическим инсультами.

«Когда мозг недополучил кровь по причине тромбоза или окклюзии сосуда атеросклеротической, то мозг испытывает жуткий энергетический дефицит. Это называется ишемическим инсультом. Также бывает инсульт в виде кровоизлияния в мозг. Когда кровь, которая должна по сосудам притекать к головному мозгу, вышла за пределы этого сосуда ввиду его разрыва и проникла в вещество головного мозга, тем самым разрушив его. Вот два основных вида инсульта, которые называются ишемический, если это тромб внутри сосуда, и геморрагический, или кровоизлияние в мозг, когда кровь вышла за пределы сосуда и сдавила вещество мозга. И тогда наш мозг перестаёт должным образом работать», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Екатерина Кашух напомнила в разговоре с «Известиями» о рисках инфарктов и инсультов среди мужчин вследствие недосыпа и стрессов.