Власти Крыма одобрили инвестиционные проекты на сумму более 60 млрд рублей

Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым одобрил инвестпроекты на сумму более 60 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства экономического развития.



«На заседании были согласованы проекты на общую сумму более 60 млрд рублей», — приводит сообщение ведомства «Новый Севастополь».

В частности, под Феодосией планируется построить многоквартирный жилой комплекс.

Также в Красногвардейском районе будет реализован инвестпроект по строительству овощехранилища, а в посёлке Форос планируется обустроить пляжную инфраструктуру.

Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.