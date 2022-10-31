Власти Крыма одобрили инвестиционные проекты на сумму более 60 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства экономического развития.
«На заседании были согласованы проекты на общую сумму более 60 млрд рублей», — приводит сообщение ведомства «Новый Севастополь».
В частности, под Феодосией планируется построить многоквартирный жилой комплекс.
Также в Красногвардейском районе будет реализован инвестпроект по строительству овощехранилища, а в посёлке Форос планируется обустроить пляжную инфраструктуру.
Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.