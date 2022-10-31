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Власти Крыма одобрили инвестиционные проекты на сумму более 60 млрд рублей

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Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым одобрил инвестпроекты на сумму более 60 млрд рублей.
Власти Крыма одобрили инвестиционные проекты на сумму более 60 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства экономического развития.

«На заседании были согласованы проекты на общую сумму более 60 млрд рублей», — приводит сообщение ведомства «Новый Севастополь».

В частности, под Феодосией планируется построить многоквартирный жилой комплекс.

Также в Красногвардейском районе будет реализован инвестпроект по строительству овощехранилища, а в посёлке Форос планируется обустроить пляжную инфраструктуру.

Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.

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