В Тюменской области режим повышенной готовности по COVID-19 продлён до 1 декабря

В Тюменской области режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлили до 1 декабря 2022 года.

Как пишет megatyumen.ru, решение приняли на заседании регионального оперштаба с учётом эпидемиологической обстановки.

При этом отмечается, что заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться. По данным на 30 октября, в регионе за сутки выявили 148 случаев коронавируса. Месяцем ранее, 30 сентября, этот показатель достигал 831 случая за сутки.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.