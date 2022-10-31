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В Госдуме предложили законодательно отрегулировать организацию квестов

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В Госдуме предлагают отрегулировать организацию и проведение квестов в России. В частности, речь идёт об уточнении возраста, с которого можно допускать граждан к участию в таких развлечениях.
В Госдуме предложили законодательно отрегулировать организацию квестов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Парламентская газета».

За последнее время в России десятки детей и взрослых получили травмы на квестах, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По её словам, зачастую такие мероприятия организуют непрофессиональные и неаттестованные фирмы, а в законе среди прочего нет понятия «квест», отметила депутат.

Принять участие в проработке этого вопроса готовы в Роспотребнадзоре, инициативу поддержала и Генпрокуратура.    

Ранее Inforeactor сообщал, что федеральный просветительский марафон российского общества «Знание» состоялся в конце августа в пяти городах России и Донбасса.

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