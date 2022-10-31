В Госдуме предложили законодательно отрегулировать организацию квестов
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
За последнее время в России десятки детей и взрослых получили травмы на квестах, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По её словам, зачастую такие мероприятия организуют непрофессиональные и неаттестованные фирмы, а в законе среди прочего нет понятия «квест», отметила депутат.
Принять участие в проработке этого вопроса готовы в Роспотребнадзоре, инициативу поддержала и Генпрокуратура.
Ранее Inforeactor сообщал, что федеральный просветительский марафон российского общества «Знание» состоялся в конце августа в пяти городах России и Донбасса.