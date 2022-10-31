В Москве акция «День без турникетов» стартует 1 ноября

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о проведении в столице акции «День без турникетов» с 1 по 6 ноября. Её приурочили к Московской неделе интерьера и дизайна.

Об этом пишет kp.ru.

В программу включили около 50 разных мероприятий. Площадками для них станут мебельные фабрики, столярные мастерские, детский технопарк и другие.

«Горожан приглашают на лекции отраслевых экспертов, экскурсии по мебельным фабрикам, мастер-классы по созданию предметов декора и многое другое», — уточнила Сергунина.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».