В Москве акция «День без турникетов» стартует 1 ноября
Об этом пишет kp.ru.
В программу включили около 50 разных мероприятий. Площадками для них станут мебельные фабрики, столярные мастерские, детский технопарк и другие.
«Горожан приглашают на лекции отраслевых экспертов, экскурсии по мебельным фабрикам, мастер-классы по созданию предметов декора и многое другое», — уточнила Сергунина.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».