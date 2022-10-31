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Кардиолог Серебрянский назвал одышку одним из признаков сердечной недостаточности

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Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что одышка и отёчность могут говорить о сердечной недостаточности.
Кардиолог Серебрянский назвал одышку одним из признаков сердечной недостаточности
  • Gettyimages.ru
  • © JazzIRT

«Первым признаком сердечной недостаточности является одышка. То есть учащение дыхания, когда человек начинает вдыхать воздух ртом», — объяснил специалист в беседе с «Москвой 24».

Также о проблемах может свидетельствовать отёчность век или ног.

Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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