Кардиолог Серебрянский назвал одышку одним из признаков сердечной недостаточности

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что одышка и отёчность могут говорить о сердечной недостаточности.

«Первым признаком сердечной недостаточности является одышка. То есть учащение дыхания, когда человек начинает вдыхать воздух ртом», — объяснил специалист в беседе с «Москвой 24».

Также о проблемах может свидетельствовать отёчность век или ног.

Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.