Диетолог Залетова посоветовала осенью добавлять протёртые ягоды и мёд к завтраку
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Для этого утренний рацион стоит дополнить яркими и ароматными продуктами, заявила она в интервью Радио Sputnik.
«Ароматерапия и яркие визуальные образы поднимут вам настроение утром и поддержат нервную систему в рабочем состоянии. Например, в завтрак можно добавить протёртые ягоды, варенье, мёд или горький шоколад», — сказала Залетова.
По её словам, такая еда даст дополнительный заряд энергии и будет стимулировать выработку серотонина.
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