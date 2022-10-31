Диетолог Залетова посоветовала осенью добавлять протёртые ягоды и мёд к завтраку

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что осенний завтрак должен не только содержать необходимые организму питательные вещества, но и помогать человеку бороться с хандрой.

Для этого утренний рацион стоит дополнить яркими и ароматными продуктами, заявила она в интервью Радио Sputnik.

«Ароматерапия и яркие визуальные образы поднимут вам настроение утром и поддержат нервную систему в рабочем состоянии. Например, в завтрак можно добавить протёртые ягоды, варенье, мёд или горький шоколад», — сказала Залетова.

По её словам, такая еда даст дополнительный заряд энергии и будет стимулировать выработку серотонина.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.