Автоэксперт Поздняков посоветовал после продажи снять машину с учёта
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Если новый собственник не перерегистрировал автомобиль в течение 10 дней, прежний владелец может снять машину с учёта, чтобы не оплачивать чужие штрафы, объяснил он в интервью Радио Sputnik.
«Необходимо обратиться в ГИБДД и представить соответствующие документы. Покупатель после этого оказывается вне закона. Госномер и свидетельство о регистрации объявляют в розыск, а незадачливый владелец оказывается в глазах представителей закона правонарушителем», — заключил Поздняков.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.