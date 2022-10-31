Автоэксперт Поздняков посоветовал после продажи снять машину с учёта

Юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков предупредил, что прежнему владельцу автомобиля могут приходить постановления о штрафах за нарушения правил дорожного движения, которые допустил не он, а новый собственник авто.

Если новый собственник не перерегистрировал автомобиль в течение 10 дней, прежний владелец может снять машину с учёта, чтобы не оплачивать чужие штрафы, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«Необходимо обратиться в ГИБДД и представить соответствующие документы. Покупатель после этого оказывается вне закона. Госномер и свидетельство о регистрации объявляют в розыск, а незадачливый владелец оказывается в глазах представителей закона правонарушителем», — заключил Поздняков.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.