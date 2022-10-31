Мать мальчика, сбитого в Татарске депутатом, рассказала подробности происшествия

В Новосибирской области районный депутат Сергей Мамонтов на своём автомобиле совершил наезд на шестилетнего ребёнка в одном из дворов, после чего уехал с места ДТП. Мать пострадавшего ребёнка рассказала подробности происшествия.

Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл в Татарске 30 октября.

По словам матери, ребёнок вышел на улицу, чтобы принести в дом убежавшую кошку, через несколько минут его привели соседи.

«Смотрю — ребёнок весь в крови. Я сначала подумала, что Богдан, может быть, упал — на улице местами скользко. А сын говорит, что ударился о белую машину. Соседи говорят, на ребёнка иномарка нашего местного депутата наехала. Я уложила Богдана на диван, вызвала скорую», — рассказала она.

В настоящее время мальчик находится в реанимации.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» исключит из партии члена совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП.