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Мать мальчика, сбитого в Татарске депутатом, рассказала подробности происшествия

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В Новосибирской области районный депутат Сергей Мамонтов на своём автомобиле совершил наезд на шестилетнего ребёнка в одном из дворов, после чего уехал с места ДТП. Мать пострадавшего ребёнка рассказала подробности происшествия.
Мать мальчика, сбитого в Татарске депутатом, рассказала подробности происшествия
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл в Татарске 30 октября.

По словам матери, ребёнок вышел на улицу, чтобы принести в дом убежавшую кошку, через несколько минут его привели соседи.

«Смотрю — ребёнок весь в крови. Я сначала подумала, что Богдан, может быть, упал — на улице местами скользко. А сын говорит, что ударился о белую машину. Соседи говорят, на ребёнка иномарка нашего местного депутата наехала. Я уложила Богдана на диван, вызвала скорую», — рассказала она.

В настоящее время мальчик находится в реанимации.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» исключит из партии члена совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП.

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