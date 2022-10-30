Узнать больше

Песков: на «Валдае» Путин представил глубинное объяснение причин спецоперации

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» представил глубинное объяснение причин спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: на «Валдае» Путин представил глубинное объяснение причин спецоперации
  • РИА Новости

«Это выступление, которое объясняет причины специальной военной операции, причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение», — приводит РИА Новости слова Пескова в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в ходе выступления Путин разъяснил правоту России и почему у Москвы не было другого выхода.

Он добавил, что выступление адресовано всему миру.

Ранее Песков заявил, что речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» войдёт в десятку лучших выступлений президента за 22 года, она точно будет услышана на Западе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить