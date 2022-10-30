Песков: на «Валдае» Путин представил глубинное объяснение причин спецоперации
- РИА Новости
«Это выступление, которое объясняет причины специальной военной операции, причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение», — приводит РИА Новости слова Пескова в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По его словам, в ходе выступления Путин разъяснил правоту России и почему у Москвы не было другого выхода.
Он добавил, что выступление адресовано всему миру.
Ранее Песков заявил, что речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» войдёт в десятку лучших выступлений президента за 22 года, она точно будет услышана на Западе.