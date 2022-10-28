Три человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Каспийске
Согласно предварительной информации, в результате хлопка газа произошло возгорание в одной из квартир.
«В результате ожоги получили три человека, в том числе ребёнок», — цитирует сообщение РИА Новости.
Пострадавших госпитализировали. Жильцов дома эвакуировали.
Отмечается, что пожар ликвидирован. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП.
Как заявила пресс-служба Минздрава Дагестана, пострадали двое взрослых и ребёнок 11 лет, их состояние оценивается как тяжёлое.
В сентябре сообщалось, что в Ижевске прокуратура проводит проверку после хлопка газа в жилом доме.