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В Федерации рестораторов назвали популярные туристические направления из Москвы

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов назвал популярные туристические направления из Москвы.
В Федерации рестораторов назвали популярные туристические направления из Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Из популярных направлений из Москвы вполне высок спрос на Московскую область, Санкт-Петербург, Ярославль, Тверскую область, Сочи, Тулу, это базовый перечень на ноябрьские праздники», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, на Новый год спросом пользуются горнолыжные направления. В частности, отмечен высокий спрос на Сочи, Шерегеш и Архыз.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.

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