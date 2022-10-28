В Федерации рестораторов назвали популярные туристические направления из Москвы

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов назвал популярные туристические направления из Москвы.

«Из популярных направлений из Москвы вполне высок спрос на Московскую область, Санкт-Петербург, Ярославль, Тверскую область, Сочи, Тулу, это базовый перечень на ноябрьские праздники», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, на Новый год спросом пользуются горнолыжные направления. В частности, отмечен высокий спрос на Сочи, Шерегеш и Архыз.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.