Врач Зяблова объяснила, почему при недосыпе повышается аппетит

Заместитель главного врача онлайн-сервиса Budu Елена Зяблова объяснила, почему при недосыпе повышается аппетит.

В беседе с Life.ru она заявила, что если у человека есть привычка заедать стресс, то переедание возникнет и из-за недосыпа.

Как отметила Зяблова, многие подвержены эмоциональному голоду и во время стресса хотят употреблять более вредную и жирную пищу, что приводит к увеличению веса.

«Обратная ситуация: если человек во время стресса не чувствует голод, то недосып будет приводить к уменьшению веса. Поэтому недосып сам по себе — это одна из причин стресса, а переедание — это следствие попытки организма избавиться от него. Поэтому не стоит винить только недосып, возможно, он является следствием более масштабных проблем», — заключила врач.

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