Узнать больше

Врач Зяблова объяснила, почему при недосыпе повышается аппетит

Короткая ссылка
Заместитель главного врача онлайн-сервиса Budu Елена Зяблова объяснила, почему при недосыпе повышается аппетит.
Врач Зяблова объяснила, почему при недосыпе повышается аппетит
  • Gettyimages.ru
  • © domoyega

В беседе с Life.ru она заявила, что если у человека есть привычка заедать стресс, то переедание возникнет и из-за недосыпа.

Как отметила Зяблова, многие подвержены эмоциональному голоду и во время стресса хотят употреблять более вредную и жирную пищу, что приводит к увеличению веса.

«Обратная ситуация: если человек во время стресса не чувствует голод, то недосып будет приводить к уменьшению веса. Поэтому недосып сам по себе — это одна из причин стресса, а переедание — это следствие попытки организма избавиться от него. Поэтому не стоит винить только недосып, возможно, он является следствием более масштабных проблем», — заключила врач.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить