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Пушилин: в ДНР успешно борются с попытками вербовки молодёжи спецслужбами Украины

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в ДНР успешно борются с попытками вербовки молодёжи спецслужбами Украины.
Пушилин: в ДНР успешно борются с попытками вербовки молодёжи спецслужбами Украины
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Спецслужбы Украины очень активно ведут здесь деятельность, пытаются находить пособников, наше МГБ прорабатывало и добилось серьёзных успехов в профилактике такого рода мероприятий», — цитирует его ТАСС.

По его словам, СБУ применяет достаточно много методов в попытках завербовать молодых людей и «это не всегда финансы, но и угрозы, угрозы в адрес родственников и другого характера».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит информацию о вербовке подростков спецслужбами Украины для совершения терактов.

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