РИА Новости: чёрные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 расшифруют в Люберцах
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«Оба чёрных ящика Су-30 — прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец — доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме», — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, бортовые самописцы Су-30 находятся в удовлетворительном состоянии.
Самолёт Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта 23 октября.
При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.
Следственный комитет России среди версий крушения самолёта Су-30 в Иркутске назвал отказ техники и ошибку пилотирования.