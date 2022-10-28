РИА Новости: чёрные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 расшифруют в Люберцах

Чёрные ящики разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 доставлены для расшифровки в Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Люберцах.

«Оба чёрных ящика Су-30 — прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец — доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме», — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, бортовые самописцы Су-30 находятся в удовлетворительном состоянии.

Самолёт Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта 23 октября.

При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.

Следственный комитет России среди версий крушения самолёта Су-30 в Иркутске назвал отказ техники и ошибку пилотирования.