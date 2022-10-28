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«Ростех»: ряду сотрудников предприятий ОДК массово выдали повестки, несмотря на отсрочку

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В госкорпорации «Ростех» рассказали РИА Новости, что ряду сотрудников предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) массово выдали повестки, несмотря на отсрочку.
«Ростех»: ряду сотрудников предприятий ОДК массово выдали повестки, несмотря на отсрочку
  • РИА Новости

«Ростех» обеспокоен ситуацией с массовой выдачей повесток сотрудникам ряда предприятий, входящих в Объединённую двигателестроительную корпорацию в Рыбинске», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о таких компаниях, как «ОДК-Сатурн», «ОДК-ГТ» и другие предприятия ОДК, которые выполняют государственный оборонный заказ.

Ранее глава Ивановской области Станислав Воскресенский назвал недопустимыми «облавы» на мужчин призывного возраста в регионе.

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